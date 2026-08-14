Un jeune homme de 18 ans a tout fait pour éviter d’être pris par les policiers après avoir heurté des poteaux dans le stationnement des Promenades Montarville. Durant sa cavale, il a blessé une femme en percutant son véhicule, et il en a frappé une autre au visage… qui tentait de lui venir en aide!

Le 12 août, vers 21h, un jeune conducteur serait entré en collision avec plusieurs poteaux dans le centre commercial situé sur le boulevard de Montarville, à Boucherville, a confirmé la porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil, Mélanie Mercille.

Une femme âgée entre 30 et 40 ans aurait alors tenté d’aider le jeune homme, mais celui-ci l’a frappée au visage. Elle a été légèrement blessée à la suite de l’altercation, mais son état n’a pas nécessité de transfert à l’hôpital.

Le jeune aurait ensuite repris le volant avant de percuter d’autres poteaux ainsi qu’un autre véhicule dans lequel se trouvait une femme. Elle aurait subi des blessures mineures qui n’ont pas non plus exigé un transport à l’hôpital.

Le fautif a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule et l’aurait abandonné un peu plus loin, avant de poursuivre sa fuite à pied. Il a cependant été localisé et arrêté par les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil.

Le jeune homme a été alors accusé de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, voies de fait, conduite dangereuse et délit de fuite. Il a été remis en liberté le lendemain sous promesse de comparaître à une date ultérieure.