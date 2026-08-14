Le Parti libéral du Québec a fait savoir le 14 août que son candidat en vue des élections provinciale dans la circonscription de Verchères sera un étudiant à l’Université de Montréal âgé de 20 ans, Yacine Masrouki.

Yacine Masrouki avait auparavant fréquenté l’École nationale d’aérotechnique, où il dit s’être s’est engagé dans la défense des conditions de vie étudiantes. Il ajoute par voie de communiqué que son engagement a débuté au cégep, alors qu’il a été témoin des difficultés vécues par plusieurs de ses camarades.

Il a par la suite lancé en 2024 une pétition sur les conditions de vie étudiantes et celle-ci aurait été signée par le quart des étudiants de son établissement en une seule journée, puis remise auprès de l’administration du cégep.

Yacine Masrouki a ajouté qu’il dit connaître de près la réalité des jeunes qui étudient et travaillent en même temps puisqu’il a cumulé deux emplois pour financer son entrée à l’université.

«Je me lance en politique pour les jeunes de ma génération et pour tout ce qu’ils ont à apporter au Québec. J’ai vu autour de moi des étudiants mener leurs études sans être sûrs d’être capables de payer leur loyer, et aller à des examens le ventre vide. Notre génération est résiliente et débrouillarde, mais elle n’a pas à l’être autant, et c’est le rôle du gouvernement de s’en assurer», a-t-il fait valoir.

«Je me présente dans Verchères pour recentrer le débat sur ce qui compte vraiment : la santé, le coût de la vie et l’éducation. Je choisis de rassembler, et c’est avec le Parti libéral du Québec et avec Charles Milliard que je veux bâtir des solutions. C’est ce que je proposerai aux gens de la circonscription d’ici le 5 octobre», a lancé celui qui entend porter les enjeux qui touchent le quotidien des familles de la circonscription.