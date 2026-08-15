Récemment, des spectacles de chant ont été offerts aux résidents du Centre Jeanne-Crevier à Boucherville. Ces beaux moments partagés ont agrémenté la journée des aînés et ont même, pour certains, permis de briser leur solitude.

Ces intermèdes musicaux ont été rendus possible grâce au soutien financier de la Fondation du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier. Les membres du conseil d’administration ont lancé un appel à la population afin de les aider à poursuivre leur mission en prenant part à leur événement festif Pasta e Musica! qui se tiendra au début de l’automne, soit le 18 septembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Cette grande soirée sera présentée avec une nouvelle formule avec bulles à l’arrivée et généreux repas de pâtes avec, en vedette, Fabiola Toupin et ses musiciens. Une piste permettra aux participants de danser au son des demandes spéciales qui seront adressées à l’orchestre.

Il y aura également des prix de présence et un tirage moitié-moitié lors de cette soirée, et les organisateurs rappellent que cet événement marque le retour du traditionnel quiz musical.

Les billets sont en vente au coût de 80$/personne (repas et vin inclus), ou 800$/table corporative de 8 personnes, disponibles à la billetterie en ligne au : zeffy.com/fr-CA/ticketing/la-grande-soiree-2