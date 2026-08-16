Les réalisations de Nature-Action Québec (NAQ) en partenariat avec la Ville de Boucherville ont nombreuses et, pour souligner les 40 ans de l’organisme, cette association se poursuit alors qu’il sera la cause partenaire officielle de la Course 30 km Sun Life des Rives à Boucherville, alors que l’objectif est de 40 000$.

Pour l’occasion, le maire Jean Martel agira à titre d’ambassadeur de l’événement qui s’adresse à tous les amateurs de course, peu importe leur niveau d’expérience, ainsi qu’aux marcheurs.

Le départ et l’arrivée de la course auront lieu au parc de la Mairie, le dimanche 6 septembre prochain. Les parcours sur piste cyclable longent le fleuve Saint-Laurent entre Boucherville et Varennes, sur des distances de 1 km (réservé aux 12 ans et moins), 3, 5 10, 15 et 30 km.

Ceux qui ne participent pas à la course peuvent tout de même faire une différence en faisant un don à un coureur ou à une équipe, contribuant du coup à des projets de conservation, de restauration des milieux naturels et de transition écologique.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, il suffit d’aller au :

https://raceroster.com/…/fundraising-organization/88652…

De nombreuses actions de NAQ

Les partenariats entre Nature-Action Québec et Boucherville sont nombreuses. Parmi les principales réalisations et actions menées, il y a d’abord la protection à perpétuité de près de 115 hectares du Boisé du Tremblay, avec aménagement de sentiers sur passerelles de bois, de même que l’installation de panneaux d’interprétation et de dispositifs de cohabitation avec la faune.

Aussi, afin d’aider à la sauvegarde de la rainette faux-grillon, on a procédé à la restauration d’habitats dégradés et à la protection de milieux naturels ciblés qui sont des milieux de vie pour cette espèce menacée d’amphibien.

De même, la Ville et ses partenaires ont annoncé il y a quelques mois avoir complété le montage financier aux fins de l’acquisition de plus de 48,57 hectares de terrain dans le secteur du Terroir, adjacent à l’ancienne carrière réhabilitée.