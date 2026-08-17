Elles sont vieilles et elles sont magnifiques! Un grand voyage dans le temps aura lieu le samedi 5 septembre prochain, de 10h à 16h30, au parc Vincent-D’Indy, alors que la populaire exposition de voitures anciennes sera de retour.

À cette occasion, les visiteurs pourront admirer de nombreuses voitures anciennes de toutes les époques. Ce grand concours de beauté mécanique se terminera par la remise de prix et de trophées pour les plus belles automobiles.

Au programme de cette journée présentée par la Ville de Boucherville, en collaboration avec Voitures Anciennes et Classiques de Montréal (VACM), il y aura animation familiale, prestation musicale du groupe Les Mémorables à 13h et à 14h45, de même que de la restauration locale.

À noter que la rue Lionel-Daunais sera fermée à la circulation, de la rue Jean-Deslauriers à la rue D’Avaugour, de 9h à 17h30 le 5 septembre. La Ville mettra en place un chemin de détour afin de préserver l’accès aux commerces et au stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.