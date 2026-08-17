La Fête de la rentrée à Boucherville se tiendra le samedi 29 août, de 10h à 17h, à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère. Cet événement gratuit propose une grande vente de livres usagés, des activités familiales, une épluchette de maïs et des prestations musicales.

À cette occasion, romans, documentaires, livres jeunesse, bandes dessinées, revues, CD, DVD et autres documents seront proposés à bas prix aux visiteurs.

Une multitude d’activités libres à l’intérieur et à l’extérieur seront au programme. Ainsi, l’heure du conte spécial de la rentrée avec Magalie Element sera présentée à 10h15, alors qu’une prestation musicale du chansonnier Steve Pontbriand est prévue de 11h à 12h.

À 13h, le docteur en nutrition Hubert Cormier, Ph. D. donnera des trucs afin de bien préparer une boîte à lunch équilibrée, mais il est à noter qu’un laissez-passer est requis pour cette conférence au : boucherville.tuxedobillet.com/

De 10h à 14h, l’équipe de Pattes & Crayons expliquera comment la zoothérapie et le soutien scolaire peuvent faire une différence. De plus, la Société d’histoire des Îles-Percées aura également un kiosque lors de cette journée spéciale.

Et de 11h à 14h, une épluchette de maïs agrémentera cette fête qui se tiendra à l’intérieur de la bibliothèque en cas de pluie.