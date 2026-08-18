Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

L’équipe de surveillance des délinquants à haut de récidive de Boucherville a arrêté Pascal Primeau en lien avec des bris de conditions, le 12 août. Le Longueuillois de 33 ans a comparu au palais de justice et demeure détenu.

«Il devait respecter diverses conditions strictes, notamment de ne pas être en présence physique de mineurs, ne pas utiliser internet et ne pas se trouver dans un parc, indique la Sûreté du Québec. Ces conditions avaient été émises en raison de condamnations passées relativement à des chefs d’accusation pour des infractions à caractère sexuel et n’ont pas été respectées.»

Les policiers effectuent de façon régulière des validations à l’endroit de délinquants sexuels en raison de leur niveau de risque élevé de récidive.

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ (1 800 659-4264).