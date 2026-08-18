La réalisatrice bouchervilloise Élisabeth Desbiens lance un podcast, Romance & Obsession, afin d’explorer la popularité et les enjeux de la romance et la Dark romance auprès des femmes.

Elle souligne que ce balado documentaire propose de dépasser les préjugés entourant ce phénomène culturel en donnant la parole aux femmes qui l’écrivent, le publient, le lisent et même celles qui le vivent.

La réalisatrice précise que le phénomène littéraire de la romance et la Dark romance connaissent un essor considérable au Québec comme à l’international. Élisabeth Desbiens veut mieux comprendre l’attrait des femmes pour cette forme de littérature.

Précisons à ce sujet que la Dark romance explore de son côté des relations amoureuses intenses, ambiguës et souvent toxiques, alors que désir, transgressions morales et danger sont souvent entremêlés.

«En tant que réalisatrice, je ne voulais pas faire un podcast qui parle seulement de livres. Je voulais comprendre pourquoi des millions de femmes sont attirées par ces histoires. Qu’est-ce qu’elles viennent y chercher? Pourquoi ce phénomène suscite-t-il autant de passion… mais aussi autant de jugement?», explique la réalisatrice qui désire aller au-delà des clichés.

Chaque épisode présente une rencontre avec une personnalité du milieu littéraire et il explore entre autres le désir, la sexualité, le consentement, le féminisme, la santé mentale et les relations toxiques. La série aborde également l’imaginaire et la liberté d’explorer ses fantasmes.

Élisabeth Desbiens souligne que, parmi les premières invitées, on retrouve plusieurs figures connues du domaine de la romance francophone, dont Sylvie G., Joyce Kitten, Fleur Hopkins-Loféron, Julie Rivard, Marie Potvin, Catherine Francoeur. Elle ajoute que d’autres autrices, créatrices et spécialistes s’ajouteront au fil de la saison.

Le balado sera officiellement lancé le 15 août prochain, dans le cadre du Festival RomanceQuébec, à Thetford Mines, avant une diffusion hebdomadaire sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et les principales plateformes d’écoute.