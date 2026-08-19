Le 11 août, les neuf candidates de la maison des filles d’Occupation Double Panama ont été dévoilées, dont la Varennoise Sabrina, 30 ans, qui est donc à la recherche de l’amour. Quatre premiers gars ont été présentés à cette occasion, et voilà que quatre autres prétendants ont fait leur apparition, le 18 août. Du groupe, un autre Varennois sera également sous les projecteurs, soit Alexis, 28 ans.

La production de la populaire émission de téléréalité avertit que le chargé de projet en construction est sérieux au travail, mais que, par la suite, il est «toujours prêt à niaiser, faire rire et créer une ambiance».

L’avenir nous dira s’il a une attirance toute particulière pour l’autre résidente de Varennes, Sabrina, qui, elle aussi, se décrit comme une fille «drôle, qui aime rire et qui adore prendre sa place». À suivre donc!

Quant à Alexis, il dit ne jamais se prendre trop au sérieux, mais sait exactement quand prendre les choses à cœur. «Derrière l’humain attachant se cache un amoureux de la vie qui cherche une connexion avec quelqu’un qui saura le challenger et embarquer dans son univers», ajoute-t-on à son sujet.

Ce qui est amusant dans son cas, c’est qu’il dit qu’il «n’a pas peur d’être différent et il assume pleinement sa personnalité». On remarque déjà des similitudes avec Sabrina, qui dit elle aussi qu’elle «assume pleinement sa personnalité»… Bref, il semble y avoir des atomes crochus, mais, seulement sur le papier pour le moment…

Ajoutons qu’Alexis est aventurier, sportif, un brin imprévisible et il n’a pas peur d’être différent. Il dit qu’à OD, il arrive avec une mission simple: rester lui-même et prouver qu’être une «bibitte» unique est parfois le plus grand avantage pour se démarquer.

Rappelons que la grande première d’Occupation Double Panama sera présentée le dimanche 6 septembre 18h30 sur Noovo et Crave.