Lors de l’assemblée publique du 18 août, le maire de Sainte-Julie a mentionné avoir reçu plusieurs commentaires de citoyens qui s’inquiétaient des passages plus fréquents des avions au-dessus de la municipalité. Il a indiqué à ce sujet que la Ville travaille avec Nav Canada, l’aéroport métropolitain de Montréal (MET) et l’aviateur Porter afin de trouver des solutions.

Depuis l’ouverture du nouveau terminal de MET à Saint-Hubert, le nombre d’avions qui survolent certains secteurs de Sainte-Julie a augmenté et Mario Lemay a précisé que deux mesures sont actuellement à l’étude.

La première solution serait de faire voler les avions plus haut. Le maire a souligné que l’objectif est de faire passer les appareils de 1 500 pieds présentement à 1 700 pieds au-dessus de Sainte-Julie, ce qui permettrait de réduire le bruit.

Nav Canada, la société privée sans but lucratif qui gère le trafic aérien civil et l’espace aérien au pays, analyserait actuellement cette possibilité et, si elle est approuvée, elle pourrait être mise en place dans environ 10 mois, a avancé le maire.

La deuxième solution serait de réduire le bruit à l’approche de Sainte-Julie. À ce sujet, beaucoup de citoyens ont remarqué que certains avions produisent un son que le maire a qualifié de «strident» lors de leurs manœuvres de descente. On peut alors entendre un son qui ressemble à un chant de baleine, lorsque les appareils réduisent leur vitesse avant l’atterrissage.

M. Lemay a affirmé que Porter étudie une modification de ses procédures afin que cette réduction de vitesse des avions commence avant l’arrivée au-dessus de Sainte-Julie. Si cette piste de solution est approuvée, elle pourrait être mise en place dès cet automne, a-t-il ajouté.

«La Ville poursuit ses démarches auprès de ses partenaires et informera les citoyens des prochaines avancées», a conclu le maire, en soulignant qu’une prochaine rencontre est prévue le mois prochain.