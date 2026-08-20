Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Vous cherchez un restaurant à Boucherville : une vraie brasserie française avec une touche québécoise? Chez Lionel Brasserie française, ouvert en 2013, est le tout premier établissement de la bannière — le « quartier général », comme le rappelle son chef exécutif Frédéric Dufort. Près de 13 ans plus tard, l’endroit continue d’être une référence gastronomique de la Rive-Sud.

Dans cet épisode, Joëlle discute avec Frédéric Dufort, chef exécutif Chez Lionel depuis 2017 et père de 4 enfants qui jongle avec la direction culinaire de 6 restaurants (bientôt 7, avec l’ouverture à Québec). Depuis que le groupe a joint le Groupe Grandio (anciennement Sportscene) en 2022, les ouvertures se multiplient — mais pour Frédéric, la clé reste humaine : « Ce n’est pas parce qu’on est un grand groupe que les gens sont des numéros. »

Le chef raconte aussi son passage marquant dans un restaurant triple étoilé Michelin à San Francisco, où il a appris rigueur, constance et discipline — et son retour inattendu à l’émission Les Chefs! en 2024, dix ans après sa première participation, en mode tournoi « all-star ».

Ce qui distingue Chez Lionel depuis le jour 1 : avoir été précurseur avec le tartare, à une époque où ce n’était pas encore tendance, et avoir misé sur des produits d’importation privée et des trouvailles maison — jusqu’à aller pêcher son propre thon rouge en Gaspésie. Côté menu, les raviolis au canard confit, champignons et huile de truffe sont un classique increvable depuis l’ouverture, tout comme la côte de bœuf à partager et la joue de bœuf braisée, réinvention personnelle du bœuf bourguignon avec un aligot moitié fromage en grains, moitié tomme de Charlevoix.

Et pour prolonger l’expérience chez vous, le chef Frédéric Dufort partage une recette fraîche et parfaite pour l’été : un tartare de saumon maison.

🐟 Tartare de saumon maison

par Frédéric Dufort, chef exécutif Chez Lionel

Ingrédients :

½ tasse de saumon frais, coupé en cubes de 5 mm

1 ½ c. à thé de câpres capucines hachées

1 c. à soupe de ciboulette ciselée

1 c. à soupe d’échalotes séchées ciselées

1 c. à thé d’huile d’olive extra vierge

1 à 2 c. à thé de jus de citron (au goût)

2 c. à soupe de concombre anglais en brunoise

Sel fin et poivre noir, au goût

¼ tasse de croûtons de baguette

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de crème sure

Préparation :

Couper le saumon frais en petits cubes d’environ 5 mm, en le gardant bien froid. Mélanger le saumon avec les câpres, la ciboulette, les échalotes, l’huile d’olive, le jus de citron, le sel et le poivre. Goûter et ajuster l’assaisonnement (citron, sel) selon le goût. Déposer le tartare à l’aide d’un emporte-pièce ou en monticule à la cuillère. Garnir de points de crème sure et de concombre en dés. Terminer avec les croûtons et un filet d’huile d’olive autour. Servir immédiatement, bien froid — accompagné de fleurs comestibles pour une touche estivale.

Astuce du chef : pour des croûtons parfaitement dorés, utilisez un vaporisateur d’huile pour un enrobage uniforme avant la cuisson à 325 °F.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier Boucherville le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026