Léo Brunet aura été bénévole jusqu’à son dernier jour. Le 15 août dernier, après avoir consacré une autre journée à sa passion au Grenier des Aubaines, aujourd’hui La Recyclerie, le Bouchervillois s’est éteint à l’âge de 93 ans, laissant derrière lui une impressionnante histoire de dévouement envers la communauté.

C’est avec une grande tristesse que le Centre des générations de Boucherville a annoncé le décès de ce bénévole engagé auprès de l’organisme depuis 2008.

Véritable pilier du Grenier des Aubaines, M. Brunet y a consacré pendant des décennies plus de 20 heures par semaine. Il était notamment responsable du département de la quincaillerie, où ses connaissances et ses conseils étaient grandement appréciés des clients.

Surnommé affectueusement « Monsieur Léo », il était toujours prêt à aider, à trouver la bonne pièce ou à expliquer le fonctionnement d’un outil. Il était également le seul bénévole nonagénaire de l’organisme, un titre dont il était particulièrement fier.

Son engagement ne se limitait toutefois pas à La Recyclerie. M. Brunet était aussi l’un des cuisiniers du Lunch Club de Boucherville, où il mettait également son temps et son savoir-faire au service de la communauté.

«Il va tellement nous manquer», a confié Diane Donofrio, directrice générale du Centre des générations, à La Relève.

L’héritage de M. Brunet continuera par ailleurs de faire partie de La Recyclerie. Le département de la quincaillerie conservera son nom dans les nouveaux locaux que l’organisme occupera prochainement au 100, boulevard du Fort-Saint-Louis.

Au fil des années, Léo Brunet est ainsi devenu beaucoup plus qu’un bénévole. Par sa fidélité, sa générosité et sa présence, il a contribué à bâtir l’histoire de l’organisme et à créer des liens avec de nombreuses personnes à Boucherville.

Son départ laisse un grand vide parmi ceux qui l’ont côtoyé, mais son nom et son souvenir continueront de vivre dans cet atelier auquel il a consacré tant d’années, a noté Mme Donofrio.