La population est invitée à l’exposition Les sentiments dans la mythologie grecque, de l’artiste peintre bouchervillise Linda Holmes, qui se tient au bureau de circonscription du député Xavier Barsalou-Duval, situé au 1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202, à Varennes.

Artiste en peinture abstraite, Linda Holmes propose une démarche créative riche en émotions et en textures. Travaillant avec une multitude de matériaux, notamment les encres et les pigments acryliques, qu’elle applique à l’aide du pinceau, de la spatule et même des doigts, elle crée des oeuvres dynamiques qui invitent à la réflexion et à l’émerveillement.

«Je suis heureux d’accueillir l’exposition de Mme Linda Holmes à notre bureau de circonscription. Son oeuvre originale nous invite à découvrir la mythologie grecque sous un angle artistique et émotionnel, tout en mettant en valeur le talent d’une artiste de notre région », affirme Xavier Barsalou-Duval.

Cette nouvelle exposition comprend 20 toiles, chacune inspirée d’un dieu ou d’une déesse de la mythologie grecque. À travers les couleurs, les formes et le mouvement, l’artiste interprète les sentiments et les traits qui caractérisent ces figures mythologiques intemporelles.

« Avec Les sentiments dans la mythologie grecque, j’ai souhaité traduire en couleurs, en mouvements et en textures les émotions qui habitent les dieux et déesses de ces récits intemporels. J’espère que chaque toile permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique et personnelle » a exprimé Madame Linda Holmes.

L’exposition se tient jusqu’au 30 octobre.