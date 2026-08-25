Lors de l’assemblée publique du 17 août, le maire a annoncé que, si tout se passe comme prévu, la construction de la résidence pour aînés (RPA) du Groupe Maurice devrait débuter cet automne ou au début de 2027, et que les personnes intéressées pouvaient dès maintenant s’inscrire sur une liste d’attente.

Les besoins pour de telles résidences pour personnes âgées ont été souvent soulevées lors des assemblées publiques à Varennes et ces besoins se font également ressentir dans les régions environnantes.

L’annonce du projet d’envergure du Groupe Maurice en 2022 avait suscité beaucoup d’intérêt de la part de la population. Celui-ci devrait être construit au 2020, René-Gaultier, sur le site des Galeries Varennes, et les travaux de démolition et de préparation du site avaient débutés par la suite.

Toutefois, la venue du projet privé a été mise sur pause pendant quatre années. Questionnée par La Relève sur l’évolution du projet, l’équipe des communications du Groupe Maurice a répondu à nos questions par courriel.

«Le projet de Varennes demeure bien actif et nos démarches se poursuivent afin de réunir toutes les conditions nécessaires à sa réalisation. Comme pour tout projet de développement d’envergure, plusieurs étapes doivent toutefois être franchies avant qu’un chantier puisse être lancé au moment opportun. Nous demeurons très enthousiastes à l’idée de voir ce projet se concrétiser.»

«Cette résidence proposera des appartements (environ 400 unités) ainsi que des aires communes au goût du jour, au sein d’un véritable milieu de vie chaleureux et rassembleur où chacun pourra s’épanouir et trouver sa place», a-t-on spécifié.

L’équipe des communications a ajouté que l’intérêt déjà manifesté à l’égard du projet dans la région est «très encourageant».

Quant à la liste d’attente, on indique que, «pour toute information additionnelle ou pour donner leurs coordonnées, les personnes intéressées peuvent écrire à Louis Desjardins, directeur, nouveaux marchés et commercialisation, à l’adresse [email protected], alors que l’équipe du Groupe Maurice peut également être jointe au (514) 331-2788», est-il précisé.