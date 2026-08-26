Ce ne sera pas de tout repos de circuler sur l’autoroute 20 entre Boucherville et Beloeil, durant la fin de semaine prochaine…

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) fermera les bretelles reliant l’autoroute 20, en direction est, et la rue Saint-Jean-Baptiste, à Beloeil, la fin de semaine du 28 au 31 août.

Le MTMD indique que ces entraves sont requises pour réparer la chaussée des voies d’accélération et de décélération de l’autoroute qui mènent aux bretelles. Cela impliquera qu’il y aura une circulation à contresens sur l’autoroute 20, de soir et de nuit, pour mobiliser et démobiliser le chantier.

Ainsi, du vendredi 22h à lundi 5h, il y aura fermeture complète de la sortie no 109 (Beloeil, rue Saint-Jean-Baptiste) de l’autoroute 20, en direction est, de même que l’entrée menant de la rue Saint-Jean-Baptiste à l’autoroute 20, en direction est.

Aussi, du vendredi 22h au samedi 7h et du dimanche 22h à lundi 5h, il y aura circulation à contresens sur l’autoroute 20, entre la bretelle de sortie no 109 et la bretelle menant de la rue Serge-Pepin à l’autoroute 20, en direction est. Il y aura également fermeture par défaut de la bretelle de sortie no 112 (Beloeil, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu).

Fermeture à Boucherville

À Boucherville, il ne faut pas oublier que le MTMD procédera à des travaux de réfection visant le remplacement de joints sur les ponts d’étagement situés au-dessus du boulevard De Montarville, dans le cadre du projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Cela signifie que, du vendredi 28 août, 23h, au lundi 31 août, 5h, il y aura fermeture complète de l’autoroute 20 est (en direction de Sainte-Julie), entre la sortie 95 (boul. De Montarville) et la bretelle d’entrée en provenance du boul. De Montarville. Il y aura également fermeture du boul. De Montarville situé sous le viaduc de l’autoroute 20 vers Longueuil.

Afin d’accéder à l’autoroute 20 vers Sainte-Julie en provenance du chemin de Touraine, un chemin de détour sera mis en place par l’autoroute 20 vers Montréal et l’échangeur de Mortagne. Il est à noter que le boul. De Montarville, situé sous le viaduc de l’autoroute 20, vers Boucherville, demeurera ouvert.