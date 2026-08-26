La rentrée scolaire prendra une nouvelle dimension cette année à Boucherville alors que la nouvelle école située sur la rue de Rouen ouvrira ses portes le 1er septembre. Près de 300 élèves y seront accueillis dans 16 classes, tandis que la nouvelle répartition de la clientèle entraînera des changements dans trois autres écoles de la ville.

Selon le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), le nouveau plan de répartition assure une stabilité à 87% des élèves de Boucherville. Près de 300 élèves changeront toutefois d’école en raison de cette nouvelle organisation.

Une première rentrée

Une école toute neuve pour la rentrée. (Photo: La Relève – Diane Lapointe)

Les élèves sont attendus dès le 1er septembre. L’organisation de la rentrée à la nouvelle école relève de l’équipe-école, qui déterminera les modalités d’accueil et le déroulement de cette première journée.

Le CSSP assure que tout sera prêt pour recevoir les enfants. Tous les postes d’enseignants sont actuellement comblés. Il reste toutefois un poste de surveillant du midi ainsi que quelques postes à temps partiel au service de garde à pourvoir.

Cette première rentrée représente néanmoins plusieurs défis pour l’équipe-école. «Comme il s’agit d’une première rentrée, tout est à développer, notamment en ce qui concerne l’identité de l’établissement», indique Marie-Pierre Laflamme, coordonnatrice aux communications au CSSP. Il faudra également «favoriser le sentiment d’appartenance chez les élèves, les familles et le personnel, tout en assurant une organisation logistique efficace.»

L’école n’a par ailleurs toujours pas de nom officiel. Le processus sera lancé au début de l’année scolaire afin de permettre aux élèves, aux parents et aux membres du personnel de soumettre des suggestions. La proposition retenue devra ensuite être présentée au conseil d’établissement, puis recommandée au conseil d’administration du CSSP, qui adoptera officiellement le nom. Une inauguration officielle est également prévue au cours des prochains mois.

Paul-VI passe de 20 à 12 groupes

L’école Paul-VI sera l’une des plus touchées par la nouvelle répartition. Elle comptait environ 435 élèves l’an dernier. Pour la prochaine année scolaire, environ 275 élèves du préscolaire à la 6<@V>e<@$p> année y demeureront, selon les données préliminaires du CSSP. Le nombre officiel sera confirmé au 30 septembre. Le nombre de groupes passera également de 20 à 12. Le CSSP n’a toutefois pas précisé combien d’élèves de Paul-VI seront transférés vers la nouvelle école ni quels niveaux scolaires seront les plus touchés.

Pour le personnel enseignant régulier, l’affectation a été réalisée au printemps conformément aux processus en vigueur. «Advenant des ajustements liés à la clientèle scolaire, les employés concernés ont la possibilité d’être affectés à d’autres postes ou établissements selon les mécanismes prévus», précise Mme Laflamme.

Mentionnons qu’un projet d’embellissement de la cour d’école a été complété récemment et un projet de mise aux normes du système d’alarme-incendie est en cours. D’autres travaux seront réalisés au cours des prochaines années.

Louis-H.-La Fontaine : nouveau bâtiment en janvier

L’école Louis-H.-La Fontaine connaîtra elle aussi des changements importants cette année. Environ 261 élèves y demeureront à la rentrée, alors que le nombre de groupes passera de 15 à 12. Une partie des élèves a été transférée vers la nouvelle école de la rue de Rouen dans le cadre de la nouvelle répartition de la clientèle.

Par ailleurs, les élèves de Louis-H.-La Fontaine devraient intégrer le nouveau bâtiment actuellement en construction à côté de l’école existante au retour des Fêtes, en janvier 2027.

Comme dans les autres écoles touchées par la nouvelle répartition, l’affectation du personnel enseignant régulier a été réalisée au printemps. Des ajustements pourront être apportés en fonction de l’évolution de la clientèle scolaire.

Père-Marquette passe de 18 à 16 groupes

À l’école Père-Marquette, près de 300 élèves devraient demeurer pour l’année scolaire 2026-2027. Le nombre de groupes passera de 18 à 16. Le CSSP n’a pas précisé le nombre d’élèves qui seront transférés à la nouvelle école ni les niveaux principalement concernés.

Pour le personnel, les mêmes mécanismes d’affectation s’appliquent. Les ajustements nécessaires pourront être effectués en fonction de l’évolution de la clientèle.

Une réorganisation qui touche près de 300 élèves

Au total, près de 300 élèves de Boucherville changeront donc d’école à la rentrée en raison du nouveau plan de répartition. Malgré ces changements, le CSSP souligne que 87% des élèves de la ville conserveront leur école. La rentrée marquera ainsi le début d’une nouvelle étape pour le réseau scolaire bouchervillois, avec l’ouverture d’une école, une nouvelle organisation des groupes dans trois établissements et la création progressive de l’identité de la nouvelle communauté scolaire.