La maison située au 660, rue Sainte-Famille, au cœur du Vieux-Boucherville, sera partiellement démolie.

Le conseil d’agglomération de Longueuil ne s’est pas opposé à la décision du comité d’étude des demandes de démolition d’immeubles de Boucherville concernant cette demeure.

Construite en 1925 et située en face du fleuve Saint-Laurent, la résidence présente une valeur patrimoniale jugée moyenne. Selon le comité, elle possède peu de valeur architecturale et son authenticité a été fortement altérée au fil des ans, notamment par des modifications aux ouvertures, au revêtement et au volume du bâtiment. Elle conserve toutefois une excellente valeur de contexte en raison de sa proximité avec le fleuve et de son implantation dans un secteur marqué par un bâti ancien.

La maison, de style hybride, emprunte à la fois des caractéristiques des maisons de type Four Squares et de celles à fausse-mansarde. La toiture aurait notamment été modifiée au fil du temps. En l’absence de photographies anciennes, il est toutefois difficile de déterminer avec certitude son apparence d’origine. Une toiture à mansarde était déjà présente en 1975.

Les propriétaires du 660, rue Sainte-Famille, peuvent aller de l’avant avec leur projet de rénovation. (Photo: Démolition partielle – 600, rue Sainte-Famille | Présentation de la Ville de Boucherville)

L’authenticité du bâtiment a aussi été compromise par des travaux réalisés dans les années 1970. La maison a alors été légèrement déplacée sur le terrain lors de la reconstruction de ses fondations, tandis que le niveau du rez-de-chaussée a été considérablement surélevé.

Le Répertoire du patrimoine culturel confirme que l’immeuble est protégé en vertu de son inclusion dans le site patrimonial du Vieux-Boucherville, plutôt que par une désignation individuelle particulière.

Bien que son état soit jugé visuellement acceptable, sa conservation dans le cadre d’un projet de requalification serait complexe. Selon l’analyse, il serait notamment difficile, sur le plan structural, de conserver les murs de l’étage et leur plancher tout en y intégrant une nouvelle toiture à pavillon, caractéristique des maisons Four Squares.

Le bâtiment est actuellement évalué à 379 000 $, alors que les coûts de restauration, de rénovation ou de transformation sont estimés entre 500 000 $ et 600 000 $. Les bâtiments voisins de la rue Sainte-Famille, également situés dans le site patrimonial, sont pour la plupart des constructions des années 1950 présentant une valeur patrimoniale moyenne.