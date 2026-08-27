L’ancien joueur des Canadiens de Montréal, Brendan Gallagher, et sa conjointe originaire de Sainte-Julie, Emma Fortin, ont annoncé la venue au monde de leur deuxième enfant dans une publication sur Instagram.

Le deuxième bracelet révèle le prénom choisi pour leur nouveau-né, Ella. (Photo tirée du compte Instagram d’Emma Fortin)

Afin de faire part de cette bonne nouvelle, le couple a publié sur les réseaux sociaux une photo en noir et blanc où l’on voit les mains des deux parents apposées sur leur deuxième bébé qui vient de naître.

Rappelons que de leur union en juillet 2023 est née une petite fille, Everly Mona Della Gallagher, qui a vu le jour il y a un peu plus d’un an.

Sur la photo en noir et blanc, on peut voir sur les poignets d’Emma deux petits bracelets sur lesquels des prénoms sont gravés. Le premier porte le prénom d’Everly, leur fille d’un an, tandis que le deuxième révèle le prénom choisi pour leur nouveau-né, Ella.

Il s’agit d’une année forte en émotions pour Brendan Gallagher, puisqu’il a été échangé aux Canucks de Vancouver en juin, après avoir disputé 14 saisons dans l’uniforme des Canadiens de Montréal.