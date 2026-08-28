Avec la saga entourant les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, la MRC de Marguerite-D’Youville a tenu à réaffirmer son engagement à soutenir les entreprises de son territoire.

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC a rappelé que le gouvernement du Québec a mis en place le Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – Tarifs douaniers américains. Celui-ci leur permet notamment de maintenir leurs activités et de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation.

Cette aide peut prendre la forme d’un prêt pouvant atteindre 150 000$, selon les besoins de liquidités de l’entreprise et les critères d’admissibilité, alors que le traitement des demandes et l’analyse de l’admissibilité sont effectués par la MRC.

La MRC a souligné que le PAUPME–Tarifs douaniers américains n’est qu’une des avenues possibles pour soutenir les entreprises. Le SDE dispose de différents fonds et programmes pouvant notamment contribuer à répondre à des besoins liés à la liquidité, à la productivité, au développement de nouveaux marchés ou encore à la croissance de l’entreprise.

Le Service peut également aider les entrepreneurs à dresser un portrait de leur situation, cibler leurs besoins et les orienter vers les ressources les plus pertinentes, dont Investissement Québec, le gouvernement du Canada et différents organismes spécialisés.

Le préfet de la MRC, Daniel Plouffe, a tenu à rappeler que les professionnels du Service de développement économique sont très conscients que des entrepreneurs d’ici font face à des «enjeux qui dépassent leur contrôle» et qu’ils traversent une période de fortes turbulences.

Pour obtenir un accompagnement ou discuter de la situation de leur entreprise, les entrepreneurs peuvent communiquer avec le SDE au 450 583-3303 ou à [email protected].