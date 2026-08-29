L’événement phare de la saison de soccer à Boucherville a attiré près de 800 joueurs ainsi que leur famille, le 22 août dernier, et avec la récente Coupe du monde qui se déroulait entre autres au Canada, on peut dire que l’année 2026 a été fertile en émotions pour les amateurs locaux de foot!

Plusieurs partenaires et élus étaient aussi sur place pour cette journée très spéciale. (Photo : gracieuseté)

«La surboum n’est pas seulement la fête de fin de saison pour les petits, mais elle se veut la fête du soccer à Boucherville. Les joueurs de U4 jusqu’à Seniors ont eu des activités pour célébrer le soccer d’ici pendant tout le weekend», a rappelé le directeur général de Soccer Boucherville, Vincent Labonté.

Il a souligné que plusieurs partenaires et élus étaient aussi sur place, ce qui a ajouté à la magnifique ambiance qui régnait pour les jeunes lors de la traditionnelle remise de médailles.

Le directeur général a du même coup remercié toute l’équipe de Soccer Boucherville, les partenaires et surtout les nombreux bénévoles qui ont permis la réussite de cet événement.

«Ceci met bien la table pour le tournoi provincial, la classique de Boucherville, qui accueillera des équipes de 9 à 12 ans, du 18 au 21 septembre prochain. Si jamais des bénévoles sont intéressés à participer à ce genre d’événement, ils n’ont qu’à rejoindre le club de soccer pour avoir toute l’information», a-t-il ajouté en précisant qu’ils sont les bienvenus.