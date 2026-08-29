La diversité latino-américaine sera à l’honneur le samedi 19 septembre à Boucherville, alors que l’Association hispano-québécoise de la Montérégie invite gratuitement la population à une journée culturelle placée sous le signe de la découverte, du dialogue et du rapprochement interculturel.

L’événement se déroulera au 553, rue Saint-Charles, de 11h à 17h. Le public pourra assister à des spectacles de danses folkloriques provenant de différents pays d’Amérique latine, à des prestations musicales et artistiques, ainsi qu’à des expositions et à des activités culturelles.

Des kiosques communautaires et culturels permettront également de découvrir différentes facettes des cultures latino-américaines, tandis que la gastronomie sera à l’honneur.

Des activités destinées aux enfants sont aussi prévues.

La programmation comprendra par ailleurs la présentation du documentaire <@Ri> Ton accent, Luis! <@$p>, qui aborde les thèmes de l’immigration, de l’exil, de l’intégration et de la discrimination liée à l’accent.

L’Association hispano-québécoise de la Montérégie a été fondée par Luis Zuniga, un Bouchervillois d’adoption originaire du Chili. Il est notamment à l’origine du terme accentisme, qui désigne la discrimination fondée sur l’accent.

Selon l’Association, plusieurs centaines de personnes issues de la communauté hispanique vivent à Boucherville. On y retrouve notamment des personnes originaires du Chili, du Pérou, de l’Argentine, de la Bolivie, de l’Équateur et de la Colombie.

L’événement s’adresse à toute la population, qu’elle soit issue de l’immigration, latino-américaine ou simplement intéressée à découvrir différentes cultures. L’entrée est gratuite.