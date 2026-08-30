Avec la rentrée, c’est signe que l’été touche à sa fin, mais une façon de souligner de belle façon cette étape, c’est de célébrer les récoltes. Pour ce faire, plusieurs activités auront lieu le samedi 12 septembre au Marché public Lionel-Daunais à Boucherville.

Lors de cet événement, il y aura un atelier sur la lactofermentation, de 10h à 11h15, alors que les participants, au coût de 10$, auront l’occasion de découvrir la lactofermentation, une technique de conservation qui permet de transformer autrement les légumes tout en rehaussant leurs saveurs. Au cours de cet atelier, ils apprendront à faire leur propre pot de lactofermentation, mais il est à noter que le nombre d’inscriptions est limité et on peut s’inscrire en allant sur la page Facebook de la Ville de Boucherville.

Un kiosque d’information et de dégustation d’aliments lactofermentés sera également sur place, de 10h à 12h.

Un appel est aussi lancé aux jardiniers de la région alors que se tiendra un concours de tomates, de 11h à 12h. À cette occasion, les visiteurs du marché pourront admirer ou goûter les tomates et voter dans les deux catégories en lice.

On déterminera au terme du vote quelle est la plus belle tomate selon sa couleur, sa forme et même son originalité. Aussi, le vote permettra de choisir la plus savoureuse des tomates, soit celle qui présente le meilleur équilibre sucre-acidité, la plus belle texture et le plus d’intensité des arômes. Pour participer au concours il suffit d’aller sur la page Facebook de la Ville de Boucherville.

Épluchette de maïs

Rappelons qu’une épluchette de maïs gratuite aura également lieu au Marché public Lionel-Daunais le jeudi 17 septembre, de 16h à 18h, afin de souligner la fin de la saison estivale.

Cette activité gratuite offerte en collaboration avec les commerçants du Centre urbain de Boucherville sera une occasion agréable de savourer du bon maïs, d’encourager les producteurs locaux et de profiter de l’ambiance unique du marché.