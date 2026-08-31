Alors que la première ministre Christine Fréchette a procédé le 27 août au déclanchement des élections provinciales, les électeurs de la circonscription de Montarville auront le choix entre cinq candidats, mais il pourrait s’ajouter d’autres noms puisque la date limite du dépôt des candidatures est le 17 septembre à 14h.

CAQ – Équipe Christine Fréchette

Nathalie Roy, de la CAQ – Équipe Christine Fréchette. (Photo : gracieuseté)

La députée sortante et présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a récemment déclaré qu’elle briguerait un cinquième mandat pour la Coalition avenir Québec, qui a été renommée l’Équipe Christine Fréchette. L’avocate de formation voit son rôle comme celui d’une avocate de la défense, qui doit porter la voix de ses concitoyens et intervenir auprès du gouvernement pour tenter de régler leurs dossiers. La candidate estime que son expérience à la présidence constitue un atout pour les citoyens de Montarville, car cette fonction lui a permis de travailler avec des élus de tous les partis et de développer une approche davantage axée sur la collaboration.

Québec solidaire

Ginette Langlois, de Québec solidaire. (Photo : gracieuseté)

Pour sa part, Ginette Langlois, représentante de Québec solidaire, a été la première à officialiser sa candidature pour son parti dans Montarville. Avec près de 20 ans d’actions syndicales au sein de la Fédération des professionnelles de la CSN, dont plusieurs années à la présidence, elle fait le saut en politique. Elle dit vouloir contribuer à améliorer concrètement la vie des gens et son engagement repose sur l’importance d’agir sur les déterminants sociaux de la santé, dont au premier plan le coût de la vie, le logement, l’éducation et l’environnement.

Parti Québécois

Jean-François Cloutier, du Parti Québécois. (Photo : gracieuseté)

Du côté du Parti Québécois, c’est le journaliste d’enquête, Jean-François Cloutier, qui portera les couleurs du parti souverainiste. Il fait valoir que son travail a toujours consisté à faire éclater la vérité, à lever le voile pour informer la population et il souhaite faire de la politique de la même manière, en valorisant la parole donnée et la transparence. Celui qui habite Saint-Bruno depuis plusieurs années précise que les gens de Montarville vivent plusieurs enjeux pour lesquels il veut militer, notamment sur le plan de la mobilité et de l’accès à des services publics de qualité.

Parti libéral du Québec

Mathieu Lavoie, du Parti libéral du Québec. (Photo : gracieuseté)

Mathieu Lavoie portera quant à lui les couleurs du Parti libéral du Québec. Il se dit à la fois entrepreneur, créateur et communicateur puisqu’il est titulaire d’un doctorat en composition de l’Université de Montréal, en plus d’être cofondateur de Vibe Avenue, un studio de production audio spécialisé dans le jeu vidéo. Le candidat souhaite mettre son expertise de bâtisseur au service de l’État afin de moderniser les services publics, stimuler la compétitivité des entreprises d’ici et défendre activement la qualité de vie des citoyens de Montarville.

Présence Québec

Annie St-Jacques, de Présence Québec. (Photo : gracieuseté)

La plus récente candidature vient d’un parti peu connu à l’échelle de la province, soit Présence Québec, qui sera représenté par la candidate Annie St-Jacques. Celle qui est technologue en radiodiagnostic auprès de Santé Québec Montérégie-Est souligne que Présence Québec se distingue des partis politiques traditionnels par son approche citoyenne et humaine. Ce mouvement prône un changement sociétal qui part de la base grâce à l’accomplissement et à l’exemple de chaque individu. Le rôle du parti est alors de servir les citoyens, de porter leur voix et de les aider à se réapproprier leur pouvoir décisionnel.