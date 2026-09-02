Une autre fermeture de l’autoroute 20 est à prévoir, cette fois pendant la fin de semaine du 4 au 7 septembre. Une circulation à contresens sera instaurée ce weekend sur la voie rapide, entre Belœil et Mont-Saint-Hilaire, et plusieurs bretelles de l’autoroute 20, en direction est, seront fermées par défaut.

Les déplacements sont souvent nombreux lors de la fin de semaine de la fête du Travail et il est important de garder cette entrave en tête si l’on planifie de prendre la route.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise que des travaux sont requis afin de réparer la chaussée de béton avant d’asphalter la voie rapide en direction est, entre Belœil et Mont-Saint-Hilaire.

Ainsi, de vendredi, 22h, à lundi, 5h, il y aura circulation à contresens, entre la bretelle de sortie no 109 (Belœil, rue Saint-Jean-Baptiste), à Belœil, et l’entrée menant de la rue Brunet à l’autoroute 20, en direction est, à Mont-Saint-Hilaire. Une voie de circulation sera disponible dans chaque direction.

Il y aura également fermeture par défaut de la bretelle d’entrée menant de la rue Saint-Jean-Baptiste à l’autoroute 20, en direction est. La sortie no 112 (Belœil, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu) sera aussi fermée, tout comme l’entrée menant de la rue Serge-Pepin à l’autoroute 20, en direction est, ainsi que la sortie no 113 (Mont-Saint-Hilaire, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu).