L’équipe de surveillance des délinquants à haut risque de récidive de Boucherville a procédé à l’arrestation de Sylvain Lauzon, alors qu’il était en liberté illégale.

L’arrestation du délinquant à contrôler de 54 ans par la Sûreté du Québec est survenue le 1er septembre à Saint-Hyacinthe et il a été transporté au centre de détention de Sorel-Tracy.

Sylvain Lauzon a un long parcours criminel et il devait respecter des conditions spéciales d’ordonnance de surveillance de longue durée depuis le 11 août, après avoir purgé une sentence au fédéral relativement à plusieurs chefs d’accusations, dont entre autres de vol qualifié, conduite dangereuse, port d’arme dans un dessein dangereux, entrave à un agent de la paix et liberté illégale.

La Sûreté du Québec indique par voie de communiqué qu’elle effectue de façon régulière des validations à l’endroit de délinquants ciblés spécifiquement en raison de leur niveau de risque élevé de récidive, comme c’était le cas avec Sylvain Lauzon.

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.