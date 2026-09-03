Au cours de l’été, les travaux de réfection du chemin du Fer-à-Cheval à l’intersection de la rue Principale ont causé quelques problèmes aux automobilistes, mais la phase 1 du chantier a pris fin le 28 août en soirée, permettant ainsi la réouverture de la rue Principale à la circulation.

La Ville de Sainte-Julie a toutefois précisé que, dans le cadre de la phase 2 des travaux, le chemin du Fer-à-Cheval demeurera fermé entre la rue Principale et le chemin de Touraine. Il est à noter que la circulation locale sera permise sur le chemin du Fer-à-Cheval à l’extérieur de la zone des travaux.

Cette phase des travaux de réfection se poursuivra jusqu’au mois d’octobre.