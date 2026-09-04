Une semaine après le déclenchement de la campagne électorale, la députée sortante et présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, défend le bilan de son dernier mandat dont elle se dit fière.

Lors d’une entrevue accordée à La Relève, Mme Roy a parlé du travail invisible accompli à son bureau de circonscription. «Nous avons réglé des centaines de dossiers confidentiels de citoyens et je souhaite continuer à défendre encore leurs intérêts.»

Mme Roy a par ailleurs mentionné que quelque 101 M$ ont été investis au cours des dernières années dans la circonscription de Montarville.

Parmi les dossiers plus concrets, elle a rappelé la construction de la nouvelle école primaire à Boucherville qui représente un investissement de 26 M$; le remplacement et l’agrandissement de l’école Louis-H.-Lafontaine qui totalise 31 M$; ainsi que des investissements dans les cours des écoles de la Broquerie, Paul VI et Pierre-Boucher à la hauteur de 400 000$.

Nathalie Roy a également cité l’ouverture, en octobre 2024, du GMF universitaire des Montérégiennes comme étant une réalisation importante. Le projet répondait notamment, selon elle, au problème créé par le départ à la retraite de plusieurs médecins à Boucherville. «C’est une infrastructure importante, neuve, avec une panoplie de services qui sont offerts. Je suis très fière que le gouvernement ait été sensibilisé à cette problématique», dit-elle.

«Nous avions aussi promis l’agrandissement du parc des îles-de-Boucherville et ç’a été fait», mentionne-t-elle.

Le centre multisports, une déception

Son bilan comporte toutefois une déception : le projet de centre multisports de Boucherville, pour lequel la Ville a présenté deux demandes de subvention qui n’ont pas été retenues. «J’aurais beaucoup aimé que la Ville de Boucherville puisse avoir la subvention qu’elle demandait», reconnaît Mme Roy.

Selon elle, le programme de subventions pour les infrastructures sportives avait connu un tel succès que le gouvernement n’a pu répondre à toutes les demandes. La priorité a notamment été accordée à des municipalités qui disposaient de peu d’infrastructures sportives, signale-t-elle.

Le futur

Plusieurs dossiers demeurent par ailleurs long à faire avancer, dont l’élargissement de l’autoroute 30, qui constitue toujours une priorité à ses yeux en raison du développement attendu dans le secteur de Contrecœur. Les travaux devraient commencer lorsque ceux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront complétés.

«Quand nous sommes arrivés, il fallait rénover le tunnel. Une fois que l’on a ouvert les murs, on a constaté que les travaux étaient encore plus importants que prévu.»

«On est conscient de la réalité, mais il y a des réalités qui sont longues avant qu’elles se concrétisent », souligne-t-elle.

La députée se dit également favorable à la construction d’une nouvelle école à Boucherville si les projections démographiques démontrent que les besoins sont là. Elle entend aussi continuer à défendre le transport collectif, alors que des compressions de services sont appréhendées.

Si elle obtient un nouveau mandat, elle promet surtout de poursuivre son travail auprès des citoyens. «Je ne fais qu’une promesse : être là pour porter la voix des citoyens de Boucherville comme je suis capable de le faire, comme ils m’ont vue le faire au cours des dernières années», dit-elle.

«Vous savez, les préoccupations des citoyens de Boucherville et de Montarville sont les mêmes. Ce sont des préoccupations nationales : c’est le coût de la vie; c’est le logement; et les soins de santé. Alors c’est là-dessus que Madame Fréchette travaille. Je fais partie de l’équipe Christine Fréchette parce que c’est une femme en qui j’ai confiance, je la vois travailler. Et elle se bat entre autres pour nos entreprises, elle se bat justement pour nous assurer que les nouveaux tarifs du président américain nuisent le moins possible à nos propres entreprises. »

Enfin, Mme Roy entend faire campagne en demeurant neutre, puisqu’elle souhaite continuer d’occuper la présidence de l’Assemblée nationale. Elle dit ne pas vouloir s’en prendre à ses adversaires ni à leurs programmes. «Je ne suis pas là ni pour démolir les programmes des autres, ni pour faire de la cabale ou du débat. Mon débat, c’est mon bilan», affirme-t-elle.