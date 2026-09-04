La Ville de Sainte-Julie utilise une méthode très particulière pour réduire la quantité de boues présentes dans les étangs aérés de l’usine d’épuration des eaux usées, soit en utilisant des bio-torpilles.

Les étangs aérés de l’usine d’épuration sont situés à l’intersection des rues Nobel et Lavoisier, près de l’autoroute 20. Ceux-ci servent à traiter biologiquement les eaux usées en favorisant la dégradation de la matière organique par des micro-organismes.

Quant aux bio-torpilles, ce sont des comprimés contenant des micro-organismes, des nutriments et des enzymes qui aident à décomposer la matière organique accumulée au fond des étangs.

L’utilisation de bio-torpilles permet de réduire la quantité de boues présentes dans les étangs et aide diminuer, à terme, les besoins et les coûts liés au nettoyage. Cette solution évite donc d’avoir recours à des opérations de dragage traditionnelles, qui sont souvent coûteuses. C’est une méthode économique et durable qui aide ainsi à réduire l’empreinte environnementale des municipalités.

Le 25 août dernier, une entreprise spécialisée a utilisé un drone pour ensemencer les bassins de micro-torpilles, ce qui assure un dosage précis, une meilleure pénétration au cœur des boues et des interventions sécuritaires sans contact direct.

Cette solution évite d’avoir recours à des opérations de dragage traditionnelles, qui sont souvent coûteuses. (Photo : Capture d’écran)

La Ville de Sainte-Julie souligne aussi que cette méthode peut également contribuer à réduire les mauvaises odeurs et favoriser une meilleure gestion des étangs.