Les vacances d’été des élèves sont déjà du passé, mais voici une belle histoire qui a un petit goût estival, alors que des jeunes au grand cœur des camps de jours de Sainte-Julie ont passé la semaine à créer et gérer leur propre entreprise, puis ils ont versé les sommes amassées, soit 1 066$, à la Fondation Enfant Soleil.

Des jeunes des camps de jour Cuistot, Multiarts et Petits artistes ont développé leur esprit entrepreneurial et coopératif en participant au programme LudoCOOP, une initiative du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Ils ont travaillé ensemble tout au long de la semaine afin de créer leurs produits, planifier leur mise en marché et se préparer à accueillir parents et amis lors du Grand marché. Ces jeunes ont donc confectionné une variété de produits faits de leur propre main, dont des créations artisanales, des biscuits, des brownies et de la limonade.

Ils se sont ensuite laissé guider par l’esprit coopératif du programme en choisissant collectivement la cause à laquelle ils souhaitaient remettre les profits de leur marché, et ils ont décidé d’appuyer la Fondation Enfant Soleil.

Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay est l’un de ceux qui les ont félicités pour leur initiative. «Je suis très fier de nos jeunes entrepreneurs, qui ont fait preuve de créativité et de générosité. Leur implication dans ce projet leur a permis de développer de belles compétences, tout en contribuant à une cause qui leur tient à cœur. Merci à tous ceux qui sont venus les encourager!»