Selon un sondage réalisé du 24 au 26 juillet par Pallas Data auprès de 604 adultes de la région, une majorité de citoyens de Longueuil, Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville estime que le bruit des avions au MET – Aéroport métropolitain de Montréal est stable ou s’est amélioré depuis l’ouverture du nouveau terminal.

Selon ce sondage, 51,1 % des répondants jugent que le bruit des avions est demeuré à peu près le même au cours du dernier mois, tandis que 36,2 % estiment qu’il s’est amélioré. À l’inverse, 12,7 % considèrent que la situation s’est détériorée.

La perception varie toutefois selon l’âge. Chez les 18-34 ans, 56,6 % des répondants estiment que le bruit est meilleur qu’avant, contre seulement 25,7 % chez les 65 ans et plus.

À l’inverse, 23,4 % des personnes âgées de 50 à 64 ans jugent la situation pire.

Appareils jugés plus silencieux

Le sondage révèle également une perception favorable à l’égard des nouveaux appareils Embraer E2 exploités par Porter Airlines. 46,3 % des personnes interrogées les considèrent plus silencieux que les avions utilisés auparavant, alors que 44,5 % ne constatent aucune différence. Seulement 9,2 % les trouvent plus bruyants.

Cette perception est particulièrement marquée chez les jeunes adultes : 64 % des 18-34 ans considèrent les appareils plus silencieux. Chez les 65 ans et plus, cette proportion tombe à 39 %.

L’appui aux règles visant les écoles de pilotage

Les nouvelles règles imposées aux écoles de pilotage depuis le 15 juin recueillent par ailleurs l’appui d’une majorité des citoyens sondés. Six répondants sur dix (60,2 %) estiment qu’il s’agit d’une bonne mesure, alors que 17,3 % la considèrent mauvaise. Plus d’une personne sur cinq (22,4 %) ne se prononce pas.

L’appui est plus élevé chez les personnes de 50 à 64 ans (65,7 %) et chez celles de 65 ans et plus (68 %). Il est plus faible chez les 18-34 ans, à 49,1 %.

Le couvre-feu perçu favorablement

Le couvre-feu qui interdit depuis quelques années les vols commerciaux de nuit au MET semble également avoir une incidence positive sur la perception des résidents.

Près de la moitié des répondants (48,8 %) affirment que la situation dans leur secteur s’est améliorée depuis son instauration. À peine 5,7 % estiment qu’elle s’est détériorée, tandis que 45,5 % ne constatent aucun changement.

Enfin, trois personnes sur quatre savaient que l’aéroport était ouvert depuis de 15 juin.

Le sondage a été commandé par le MET – Aéroport métropolitain de Montréal. Pallas Data indique avoir constitué un échantillon aléatoire de 604 personnes âgées de 18 ans et plus, re jointes par téléphone, et avoir pondéré les résultats selon les données démographiques du recensement de 2021. La marge d’erreur est de ±4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.