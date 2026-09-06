À l’occasion des Journées du patrimoine religieux, l’une des organistes émergentes les plus prometteuses de la région métropolitaine se produira à l’orgue Casavant de la basilique Sainte-Anne de Varennes, le samedi 12 septembre, à 15h.

La feuille de route de l’organiste Maria Gajraj, installée à Montréal, est pour le moins impressionnante. Avant son concert à Varennes, elle s’est produite à l’international, notamment lors de concerts au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Norvège.

La musicienne a obtenu son doctorat en musique à l’Université McGill en 2026. Elle se dit passionnée par l’étude et la programmation d’œuvres de compositeurs historiquement sous-représentés, tels que les compositeurs de couleur et les femmes compositrices. Elle s’efforce également de briser les stéréotypes et de rendre l’orgue plus accessible à tous.

Outre ce concert, il est à noter que, dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, les 11, 12 et 13 septembre, la basilique Sainte-Anne accueillera les visiteurs pour une visite libre ou guidée de 13h30 à 16h. Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, adjacent à la basilique, sera quant à lui ouvert le vendredi et samedi de 13h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h30.