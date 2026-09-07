La 30e édition la Journée de la famille à Sainte-Julie aura pour thème 30 ans sous le soleil. Lors de cet événement gratuit, les organisateurs mettront à l’honneur les familles julievilloises, d’hier à aujourd’hui, en offrant une activité spéciale pour souligner le 175e anniversaire de Sainte-Julie.

La présidente du comité organisateur, Tanya Cleary, a souligné que la Journée de la famille attire les familles par milliers, principalement de Sainte-Julie, bien sûr, mais aussi des villes environnantes comme Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville, Saint-Amable et Saint-Mathieu-de-Beloeil, en raison notamment de cette gratuité et de l’ambiance qu’on retrouve sur place.

Les familles pourront participer à des courses à obstacles, se mesurer à des jeux d’adresse, s’amuser dans les jeux gonflables, et plus encore. Comme chaque année, de l’animation ambulante est prévue toute la journée. De nombreux prix de présence seront aussi offerts lors de la journée, alors que des collations seront servies gratuitement.

Cette activité se tiendra le 12 septembre, de 10h à 16h, au parc N.-P.-Lapierre. Lors de cet événement, la Ville mettra en évidence les familles julievilloises, d’hier à aujourd’hui. En guise de clin d’œil au passé, les familles seront invitées à participer à un jeu de photo d’époque et à repartir avec un souvenir inspiré des années 1850.

Si Sainte-Julie compte aujourd’hui un peu plus de 30 000 citoyens, soulignons qu’en 1851-1852, lors du premier recensement officiel de la paroisse de Sainte-Julie, on comptait 1 251 habitants répartis dans 190 familles. Parmi les noms de famille les plus répandus à l’époque, on remarquait les Blain, Brunel, Lussier, Comtois et Provost.

Les participants sont invités à venir en transport en commun, en transport actif ou à utiliser le service de navette qui sera mis en place. Il est à noter qu’en cas de pluie abondante, l’activité sera reportée au dimanche 13 septembre.