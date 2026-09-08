Le boudin a eu la cote le 5 septembre à Boucherville. Près de 1 000 personnes se sont donné rendez-vous à la place Lionel-Daunais pour le lancement de la Semaine québécoise du boudin.

Pour l’occasion, l’Association québécoise du goût-boudin de Boucherville avait réuni plusieurs partenaires qui ont fait découvrir leurs produits aux visiteurs. Des milliers de bouchées de boudin et de charcuteries ont été offertes gratuitement au fil de la journée, accompagnées de breuvages.

La température clémente a certainement contribué à attirer les gourmands. Selon les évaluations des organisateurs, plus de 5 000 bouchées ont été distribuées, un nombre auquel s’ajoutent les breuvages offerts gratuitement.

Avec une affluence estimée à près de 1000 visiteurs, cette sixième édition de la dégustation de boudins pourrait bien avoir établi un nouveau record de participation, indique Pierre Chagnon.

La conseillère Josée Bissonnette, Jacques Chagnon et le maire Jean Martel. (Photo: Marie-France Weidner)