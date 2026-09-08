Après six années d’inventaires, les nouvelles sont bonnes pour les tortues qui fréquentent le marais du parc de la Frayère, à Boucherville. Canards Illimités Canada estime qu’environ 200 tortues peintes et serpentines sont présentes dans le secteur et que leur situation est globalement très bonne.

L’inventaire, qui s’est terminé cette année, comportait trois périodes de suivi réalisées à deux ans d’intervalle. Il visait notamment à mieux connaître l’état des populations de tortues qui fréquentent ce milieu humide.

«Globalement, les constats, c’est que les tortues vont très bien. Elles sont présentes sur le site, ça va bien», explique à La Relève Chrystel Losier, coordonnatrice de projet en restauration chez Canards Illimités Canada.

Une autre espèce, la tortue géographique, est également présente dans le secteur, mais pas abondamment. Celle-ci bénéficie d’un statut de protection et sa situation est plus précaire. Aucun nouveau type de tortue n’a toutefois été observé durant les inventaires.

Une nouvelle méthode par drone

L’étude a également permis à Canards Illimités de tester une nouvelle méthode de recensement à l’aide d’un drone. La technologie permet notamment de repérer des tortues qui seraient difficiles à observer lors d’un inventaire réalisé à pied.

«Ça fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de tortues que l’on voit par drone et qu’on ne pourrait pas voir si on le faisait à pied», indique Mme Losier.

Les données recueillies seront transmises au gouvernement du Québec. Elles pourront notamment servir de référence pour de futurs suivis et permettre de comparer l’évolution des populations si les conditions du milieu venaient à changer.

Pour l’instant, les résultats ne révèlent pas la nécessité d’effectuer de nouveaux aménagements spécifiquement pour les tortues.

Visites guidées au Parc de la Frayère

Rappelons que Canards Illimités a aménagé le marais de la rivière aux Pins en 1999, dans un milieu humide du secteur. L’organisme a ensuite procédé à sa restauration et sa remise à niveau en 2021-2022 afin de maintenir la qualité de l’habitat pour la faune, particulièrement la sauvagine.

Le site fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle initiative destinée à rapprocher les citoyens des milieux humides. Dans le cadre de la Mobilisation pour la restauration des milieux humides, des visites gratuites sont organisées par Canards Illimités au parc de la Frayère les 13 septembre et 3 octobre (inscription sur le site mobilisationcanards.ca)

L’objectif est de faire découvrir aux citoyens le rôle des milieux humides, mais aussi de leur faire connaître les possibilités de restauration et de création de nouveaux habitats.

Canards Illimités invite d’ailleurs les citoyens qui connaissent des endroits susceptibles d’accueillir de tels projets à transmettre leurs idées. Un formulaire en ligne permet de proposer des sites potentiels, sans que cela constitue un engagement à réaliser un projet.