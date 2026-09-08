La Ville de Boucherville a fait savoir que de nouvelles bornes de recharge gratuites pour vélos électriques sont maintenant accessibles au Club d’aviron, aux abords de la halte cycliste.

Ces deux nouvelles bornes de recharge gratuites ont été installées afin de rendre le transport actif encore plus accessible à Boucherville. Pour en utiliser une, il suffit d’avoir avec soi son câble de recharge.

Les commentaires des citoyens sur les réseaux sociaux étaient en grande majorité favorables à cette initiative et l’un d’entre eux suggérait que la Ville en installe d’autres au Centre multifonctionnel et au Complexe 20/20.

Il est à noter que ceux qui sont tentés par l’achat d’un vélo électrique peuvent en essayer un pour voir s’ils aiment ce mode de transport. Sur le territoire de Boucherville, les sept stations de vélo Bixi comprennent entre autres des vélos électriques.