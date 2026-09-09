La 12e édition des 30 km Sun Life des Rives a connu un succès record, alors que 3 200 coureurs ont pris le départ des différentes épreuves proposées.

La météo idéale et les parcours en bordure du fleuve Saint-Laurent, qui ont offert un décor exceptionnel aux participants, étaient au rendez-vous. Toutes les distances affichaient d’ailleurs complet. Les athlètes pouvaient choisir parmi plusieurs épreuves, soit le 1 km, le 3 km, le 5 km, le 10 km, le 15 km et le 30 km.

Les parcours ont permis aux coureurs de longer le fleuve et de profiter des paysages de la région.

L’événement a également permis de soutenir une bonne cause. Plus de 5 000$ ont été amassés au profit de Nature-Action Québec, la cause associée au 10 km.

Avec ses 3 200 participants, cette 12e édition a fracassé le précédent record de participation, établi à 2 750 coureurs en 2025.

La progression est particulièrement marquée au fil des dernières années. En 2024, alors que l’événement en était à sa 10e édition, quelque 2 100 participants avaient pris part aux courses, comparativement à 1 755 l’année précédente. La popularité de l’événement ne se dément donc pas et confirme l’engouement des amateurs de course à pied pour ces parcours qui permettent de conjuguer sport et plein air, avec le fleuve Saint-Laurent comme toile de fond.