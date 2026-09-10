Deux patineurs de vitesse de Sainte-Julie s’approchent de leur rêve olympique alors qu’ils ont été sélectionnés cette semaine comme finalistes au Camp des recrues RBC, soit le programme officiel de découverte de talents du Comité olympique canadien.

Christo Toshkov et Alexandre Migner ont participé récemment à des épreuves de qualification, qui sont organisées à travers le Canada. Plus de 3 000 sportifs de 14 à 25 ans représentant un large éventail de disciplines sportives ont alors effectué des tests de vitesse, de force, de puissance et d’endurance devant des recruteurs olympiques.

Christo Toshkov lors des épreuves de qualification du Camp des recrues. (Photo : gracieuseté Catherine Hardy)

Les deux Julievillois se sont hissés parmi les 100 meilleurs, c’est-à-dire ceux qui ont été jugés comme présentant un fort potentiel olympique. Ils prendront part à la finale nationale du Camp des recrues RBC, qui se tiendra le samedi 3 octobre à Toronto.

Parmi eux, 35 seront finalement sélectionnés. Ils bénéficieront d’un financement, d’une place dans le programme national de développement au sein d’une fédération sportive nationale partenaire, ainsi que d’un parcours accéléré vers les Jeux olympiques.

Le mois prochain, lors de la finale nationale du Camp des recrues RBC, la vitesse, la puissance, la force et l’endurance des athlètes seront à nouveau évaluées, mais cette fois avec des critères de haute performance spécifiques à chaque discipline, et ce, sous la supervision des partenaires sportifs du programme.

Le 3 octobre à Toronto, d’anciens participants au Camp des recrues RBC et plusieurs médaillés olympiques seront sur place afin de conseiller et d’encourager les finalistes qui espèrent faire un pas de plus vers leur rêve olympique.