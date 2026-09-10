Plusieurs perquisitions pour des plantations de cannabis illégales à Sainte-Julie et Saint-Amable ont été effectuées par les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent, en collaboration avec le programme ACCES Cannabis et la Sûreté du Québec.

Ces opérations ont été effectuées au cours des mois d’août et de septembre grâce à des informations provenant notamment de l’opération Éradication, coordonnée avec la Sûreté du Québec. Près de 80 plants de cannabis destinés à la culture illégale ont été saisis lors de ces perquisitions.

Le service de police rappelle qu’il est interdit au Québec de posséder ou de cultiver des plants de cannabis à des fins personnelles, sans l’autorisation de Santé Canada.

De plus, elle souligne que la vente est strictement réservée à la Société québécoise du cannabis et que, dans tous les cas, la vente de cannabis à une personne âgée de moins de 21 ans est illégale.

À la suite de ces perquisitions, la Régie précise que toute information concernant des activités de culture ou de trafic de cannabis illégal peut être signalée de façon confidentielle auprès des services policiers.

La Régie a aussi énuméré plusieurs signes pouvant indiquer la présence d’une culture intérieure de cannabis, comme une résidence qui semble inoccupée, mais qui reçoit régulièrement des visiteurs; des allées et venues inhabituelles, souvent de courte durée; des rassemblements soudains qui se dispersent rapidement; des échanges de main à main à proximité de véhicules stationnés.

D’autres exemples sont également présentés, comme du matériel transporté dans des sacs à ordures, des poches de hockey ou des boîtes; une condensation anormale sur les fenêtres; une forte odeur rappelant celle d’une mouffette; des modifications suspectes sur le compteur ou le mât électrique.

Parmi les signes, il y a aussi le fait que les fenêtres de la demeure sont constamment obstruées par des rideaux opaques ou des pellicules plastiques, et qu’on y trouve peu ou pas d’ordures ménagères ou des déchets inhabituels, tels que engrais, câblages, tuyaux PVC, etc.

On souligne qu’il est également possible que des agriculteurs découvrent du cannabis parmi leurs cultures. Si une telle situation survient, il est important de communiquer avec la police sans tarder.

Toute information pertinente peut être transmise de façon confidentielle via la ligne Info-Crime au 450 922-7001, poste 399.