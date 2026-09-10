Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a lancé un appel à témoins et à d’éventuelles victimes d’agressions sexuelles de la part de Tristan Duchesne, 35 ans.

Le SPAL a procédé à l’arrestation de Tristan Duchesne dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions de nature sexuelle alléguées impliquant un mineur. L’agresseur présumé occupait des fonctions auprès de jeunes à titre d’intervenant social au sein d’organismes de la région de Montréal.

Le service de police indique que le dossier est actuellement devant les tribunaux et que les accusations possibles sont agression et exploitation sexuelle, leurre et rendre accessible du matériel sexuellement explicite.



Les enquêteurs croient que d’autres personnes pourraient détenir de l’information en lien avec cette enquête. Ils ont lancé un appel à témoins et à d’éventuelles autres victimes d’agression sexuelles. On précise que toute information, même si elle semble mineure ou remonte à plusieurs mois, pourrait s’avérer importante pour l’enquête.

Toute personne qui croit avoir été victime de cet individu, ou qui possède de l’information susceptible de faire progresser l’enquête peut communiquer avec les enquêteurs du SPAL au 450 463-7211 ou par le biais de la ligne Info-Azimut (anonyme) : 450 646-8500

En ligne : https://www.longueuil.quebec/fr/info-azimut