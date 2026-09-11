C’est devant une salle comble et dans le cadre de sa plus récente exposition tenue à la bibliothèque de Sainte-Julie qu’un hommage bien senti a été rendu à l’artiste multidisciplinaire, Toussaint Riendeau. C’est le maire, Mario Lemay, qui a le mieux résumé sa contribution au sein de la communauté : «Il fait partie de l’histoire de Sainte-Julie!» une affirmation qui a été chaleureusement applaudie par la cinquantaine de personnes présentes.

C’est devant une salle comble qu’un hommage bien senti a été rendu à l’artiste multidisciplinaire, Toussaint Riendeau. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)

Cette phrase lancée dans le cadre du 175e anniversaire de la ville avait des résonnances toutes spéciales et l’artiste de 88 ans s’en est trouvé particulièrement touché. L’homme, qui dit avoir créé plus de 4 000 œuvres au cours de sa carrière, a effectivement laissé sa marque au sein de la collectivité, comme en fait fois la sculpture Les trois grâces (beauté, amour, sagesse) qui trône devant la bibliothèque.

La sculpture Les trois grâces (beauté, amour, sagesse) qui trône devant la bibliothèque. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)

À l’intérieur de l’édifice, une exposition de ses plus récents tableaux à l’acrylique, accompagnées de sculptures en bronze, est à l’affiche jusqu’au 18 septembre. Aussi, devant l’école primaire l’arc-en-ciel, son Arbre de vie salue les jeunes élèves de l’établissement scolaire.

Mais la plus étonnante des expositions se trouve devant sa maison de l’avenue de la Montagne, en bordure du mont Saint-Bruno. Là, on y retrouve une multitude de sculptures et d’œuvres d’art en pleine nature qui s’offrent aux yeux de ceux qui passent dans le secteur. On ne peut pas manquer de la voir.

L’art, la vie, l’amour

Dans ses plus récentes œuvres abstraites en acrylique, on peut notamment y voir des oiseaux qui s’envolent dans un ciel où le vert domine, une couleur qui symbolise la nature, la pollution qui nous entoure, mais aussi et surtout, l’espoir. «C’est ce que doit faire un vrai artiste : ne pas créer pour faire plaisir nécessairement», a-t-il précisé lors de son hommage.

L’art est la vie, sa vie. En 2010, il était au plus bas et il mentionne que les médecins «ne pouvaient plus rien» pour lui. Mais une exposition lui était bientôt consacrée à la Ville de Sainte-Julie et cette seule pensée lui a redonné force et courage, alors qu’il s’approche aujourd’hui des 89 et bientôt des 90 printemps…

Tout donner à sa ville

«L’artiste obéit à Sa main!» a également lancé celui qui se dit animé par sa foi. C’est pour cela que Toussaint Riendeau ne considère pas que ses œuvres lui appartiennent, car elles ont été inspirées par le Divin; qu’il n’a été que l’instrument, l’intermédiaire.

Et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il entend donner à la Ville de Sainte-Julie l’ensemble de ses œuvres. Un geste d’une grande valeur qui exige beaucoup de travail et de recherches puisqu’on a répertorié environ 800 œuvres seulement chez lui.

La ou les formes que prendront ce généreux legs ne sont pas encore décidées, mais il est certain que Toussaint Riendeau sera encore plus présent au cœur de «sa» ville!

Pour voir un reportage qui lui est consacré : Plateforme éducative – Télé-Québec en classe