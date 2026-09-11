La cloche a sonné. Une nouvelle école a ouvert ses portes sur la rue de Rouen et, pour les élèves qui s’y rendent à pied, un corridor scolaire a été aménagé par la Ville de Boucherville afin de rendre le trajet plus sécuritaire. Une zone scolaire a aussi été créée autour de l’établissement pour encadrer les déplacements des autobus scolaires et des parents qui viennent reconduire leur enfant en voiture. L’objectif est d’assurer la sécurité de tous, comme c’est déjà le cas autour des autres écoles de la ville.

La zone scolaire s’étend sur environ 190 mètres, de la rue du Mont-Saint-Michel à la rue Saint-Malo. Un corridor scolaire de quelque 850 mètres permet également de baliser le trajet vers l’école. Il couvre la rue de Rouen, de la rue de Lisieux à la rue de Normandie, ainsi que la rue de Normandie, de la rue du Perche à la rue de Rouen.

Des mesures de sécurité ont été ajoutées ou maintenues sur ce parcours. De nouveaux panneaux d’arrêt ont notamment été installés à l’intersection des rues du Mont-Saint-Michel et de Rouen. Du marquage au sol doit aussi être réalisé prochainement.

Des brigadiers scolaires sont présents aux intersections De Normandie/du Perche, De Normandie/Place de Vimy, rue de Rouen/rue du Mont Saint-Michel, et rue de Rouen/rue de Lisieux.

La limite de vitesse demeure par ailleurs fixée à 30 km/h sur la rue de Rouen, une mesure qui était déjà en vigueur en raison de la présence du parc.

Les récents travaux réalisés sur la rue de Normandie devraient également contribuer à apaiser la circulation. De nouveaux aménagements ont été intégrés à cette rue afin de rendre les déplacements plus sécuritaires.

La nouvelle signalisation et le marquage ont été autorisés par le conseil municipal le 6 juillet. L’installation des panneaux a été effectuée en grande partie au cours du mois d’août, même si quelques-uns doivent encore être installés.

La Ville a aménagé un stationnement derrière l’établissement afin d’offrir davantage d’espace au personnel, et ajouté un sentier menant à l’école.