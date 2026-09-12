Le bleu est au cœur de l’exposition Bleu Lapis-Lazuli présentée jusqu’au 4 octobre à la galerie Vincent d’Indy et réunissant les artistes Danielle Cadieux, Jean-Claude Mousteli et Léonel Jules. Si la couleur constitue leur point de départ, leur démarche s’intéresse surtout au lien entre création, intuition et spiritualité.

Les trois artistes explorent des médiums différents. Danielle Cadieux travaille principalement la gravure et l’estampe, notamment le monotype et la collagraphie, tandis que Jean-Claude Mousteli se consacre à la peinture. Léonel Jules privilégie également la peinture, dans laquelle il intègre notamment des éléments de collage.

À la suite d’un exercice de réflexion, les trois artistes ont eu l’idée de se réunir autour d’un thème commun. Danielle Cadieux a proposé de partir de leur intérêt partagé pour le bleu, cette couleur qui occupe une place importante dans son propre travail. Puis elle y a ajouté une dimension plus symbolique.

«Juste le bleu, je trouvais que ça avait souvent été vu et revu. Je me suis dit qu’il faudrait trouver autre chose pour accompagner ce fameux bleu-là», raconte-t-elle en entrevue à La Relève.

Elle a alors pensé au lapis-lazuli, une pierre bleue à laquelle différentes traditions attribuent des propriétés spirituelles et qui la fascine depuis longtemps.

Dans l’exposition, la pierre devient ainsi plus qu’une référence chromatique. «Le lapis-lazuli est directement connecté avec l’intuition, avec le troisième œil, avec ce que tu ne vois pas, mais que tu ressens», explique l’artiste qui enseigne également à l’atelier des arts visuels de Boucherville.

Pour Danielle Cadieux, cette dimension rejoint profondément le processus de création. Elle considère que l’art abstrait et contemporain fait appel à une forme d’intuition permettant à l’artiste de déterminer quand une œuvre est achevée.

«La créativité vient de l’âme en quelque part. C’est quelque chose de vraiment spirituel en soi», affirme-t-elle.

Les œuvres présentées ne sont pas toutes récentes. Certaines ont été réalisées il y a quelques années et ont été retenues parce qu’elles s’inscrivent dans le cheminement proposé autour du bleu.

Le visiteur peut ainsi observer les différentes façons dont cette couleur a traversé la production des trois artistes au fil du temps.

L’exposition constitue aussi l’occasion pour les trois artistes de mettre en commun des sensibilités qui se rejoignent, notamment leur rapport à la création.

Danielle Cadieux, qui connaissait déjà Léonel Jules et Jean-Claude Mousteli, souhaitait notamment sortir du cadre des expositions solos.

«Le lien commun qu’on a les trois, c’est la créativité. Et le lien avec la création», résume-t-elle.

À travers leurs œuvres bleues, les trois artistes proposent ainsi une réflexion sur ce qui se trouve au-delà de ce qui est immédiatement visible : l’intuition, l’inspiration et la dimension plus personnelle de la création artistique.

Bleu Lapis-Lazuli, avec Danielle Cadieux, Jean-Claude Mousteli et Léonel Jules, est présentée jusqu’au 4 octobre.