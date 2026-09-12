La Ville de Varennes et la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent ont leurs efforts afin de sensibiliser la population à l’utilisation sécuritaire des trottinettes électriques, car plus de plus de 300 constats d’infraction ont été émis au cours des derniers mois.

Les deux entités ont constaté une augmentation des comportements à risque sur le réseau routier durant la saison estivale, une situation que le maire de Varennes trouve «préoccupante».

«Les comportements à risque liés à l’utilisation de trottinettes électriques représentent un défi grandissant pour nos municipalités. Les maires de la région constatent que la situation est de plus en plus préoccupante et qu’il est nécessaire d’agir afin de mieux faire connaître la réglementation et les bonnes pratiques», a lancé Martin Damphousse.

Parmi les situations problématiques régulièrement observées sur le territoire de la Régie, on remarque la circulation sur les trottoirs, le non-respect des règles de circulation, le transport d’un passager ainsi que d’autres comportements pouvant compromettre la sécurité des usagers de la route.

Le non-respect des règles applicables peut entraîner une amende de 100$ à 200$. Les parents ou tuteurs d’un jeune de moins de 14 ans contrevenant au règlement peuvent également être tenus responsables.

Les parents : des alliés

De son côté, la Régie souligne que des ateliers dans les écoles portant sur les règles à respecter sont présentés chaque année, alors que les patrouilleurs interviennent dans les parcs afin d’échanger avec les jeunes contrevenants.

Pour sa part, la Ville de Varennes diffusera des contenus informatifs sur ses médias sociaux et tend la main aux parents afin que ceux-ci s’assurent que leurs enfants connaissent la réglementation applicable et adoptent des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements.

Parmi les principales règles à respecter, il faut être âgé d’au moins 14 ans et respecter la vitesse maximale de 25 km/h et circuler uniquement sur les routes dont la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins.

Le port du casque obligatoire et il faut circuler du côté droit de la chaussée ou sur une voie cyclable dans le sens de la circulation.

On ne doit pas transporter de passager, ni porter d’écouteurs pendant les déplacements et il faut allumer les feux de l’appareil la nuit.

Pour connaître l’ensemble des règles applicables aux trottinettes électriques, consultez l’aide-mémoire du gouvernement du Québec.