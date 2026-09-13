Les 30 années d’engagement ininterrompu entre le Club des petits déjeuners et Danone Canada au bénéfice des enfants du pays ont été soulignés à Boucherville en échangeant un petit déjeuner et, surtout, bien des souvenirs.

Le bien connu Club des petits déjeuners a été fondé en 1994 par Daniel Germain et il a installé son siège social à Boucherville. En 1996, soit deux ans plus tard, Danone Canada, une des plus importantes entreprises alimentaires au Canada, également située à Boucherville, est devenue l’un des plus grands partenaires de cet organisme qui aide les enfants à atteindre leur plein potentiel.

Ensemble et depuis plus de 30 ans, les deux partenaires ont uni leurs efforts afin de soutenir l’épanouissement, le développement et la santé globale des enfants du pays. Pour sa part, Danone Canada a offert plus de 30 millions de pots de yogourt aux enfants que le Club rejoint, en plus d’être un partenaire financier important pour poursuivre la mission de cet organisme.

«Alors que les besoins alimentaires demeurent importants et que la hausse du coût des aliments continue de peser sur les familles au Canada, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir compter sur l’appui fidèle et généreux d’un partenaire comme Danone Canada», a mentionné la présidente et cheffe de la direction du Club des petits déjeuners, Julie Desharnais.