Et si un simple crochet pouvait aider à délier les langues? À Boucherville, l’autrice jeunesse Josée Bournival s’en est servie pour amener des adolescents à parler de stress, d’anxiété et de santé mentale. Une démarche de médiation culturelle qui a ensuite donné naissance à Maille-maux, son nouveau roman jeunesse, et à une exposition qui en raconte toute l’histoire.

L’exposition Maille-mots, maille-maux est présentée au deuxième étage de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, à Boucherville. Elle permet de découvrir le processus de médiation culturelle qui a inspiré le nouveau roman de Josée Bournival.

Maille-maux qui paraîtra officiellement le 16 septembre chez Édito Jeunesse, raconte l’histoire de Manuel, un garçon de 13 ans qui vit difficilement son entrée au secondaire et traverse une période d’anxiété.

À la suite du décès de sa grand-mère, il reçoit en héritage un crochet. Peu à peu, la pratique du crochet devient pour lui une façon d’apaiser ses angoisses et de reprendre pied.

Avant même d’entreprendre l’écriture du roman, Josée Bournival a voulu s’inspirer de la réalité des adolescents. Elle a ainsi réalisé un projet de médiation culturelle avec des élèves de l’école secondaire De Mortagne.

«Nous avons crocheté ensemble, mais surtout discuté de stress, d’anxiété, des stratégies parfois moins saines utilisées pour composer avec le mal-être, mais aussi des moyens très accessibles que les jeunes peuvent mettre en place pour prendre soin d’eux», explique-t-elle.

Le projet a ensuite pris une tournure intergénérationnelle. Après la publication d’un premier article dans les médias, l’autrice a été approchée par le CHSLD Docteur-Chevrier, à Saint-Lambert. Une rencontre a alors réuni des résidents et des élèves de sixième année de l’école Félix-Leclerc.

Les aînés ont partagé leurs souvenirs d’adolescence tandis que les jeunes ont parlé de leurs inquiétudes face au passage au secondaire.

Une deuxième œuvre collective est née de cette rencontre. Ces différentes étapes sont réunies dans l’exposition, qui est présentée jusqu’au 1er novembre. Les visiteurs peuvent notamment y voir les créations réalisées au crochet par les jeunes et les aînés, découvrir des témoignages recueillis durant les activités de médiation et participer à une installation en laissant un mot d’encouragement destiné aux adolescents.

Le projet comporte aussi un volet musical. Le pianiste et compositeur bouchervillois Gilbert Lachance a créé une bande sonore originale pour accompagner la lecture de Maille-maux. La musique est accessible grâce à des codes QR intégrés au roman et présents dans l’exposition.