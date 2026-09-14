Ce n’est pas un hasard si le Réseau de transport de Longueuil (RTL) entend réviser son service à Boucherville au printemps 2027. C’est que le long chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine doit prendre fin à ce moment, et avec lui, ses mesures spéciales pour atténuer ses répercussions, comme des lignes d’autobus.

Ainsi, avec la fin de ce financement du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), si aucune autre action n’était posée, trois lignes d’autobus disparaîtraient, cinq verraient leur fréquence diminuer de moitié et le service à la demande serait lui aussi amputé.

«Beaucoup d’argent va disparaître», souligne Isabelle Ouellet, directrice planification du transport au RTL, qui note un peu plus de 1,1 million de déplacements liés aux mesures d’atténuation.

La société de transport va ainsi lancer un processus de consultations avec la population au cours du prochain mois avec l’objectif entre autres de hiérarchiser les priorités des usagers à Boucherville et d’ajuster le service avec la fin des mesures.

Entre le 14 septembre et le 14 octobre, le RTL recueillera les commentaires en ligne. Il organisera de plus une consultation en personne, le 24 septembre. Les détails seront dévoilés prochainement. Un scénario final ajusté selon les commentaires sera dévoilé à la suite des consultations.

À noter que le transport adapté et les lignes scolaires ne seraient pas affectées par cette transformation.

Le tunnel, mais pas que…

Si le chantier du tunnel oblige le RTL à s’ajuster à Boucherville, la société de transport était déjà en processus de révision de son réseau. Une première étape a été franchie à Brossard à la rentrée 2026 et se poursuivra jusqu’à l’automne 2028 dans tout le reste du territoire.

La situation n’est d’ailleurs pas la même qu’à Brossard, où quelques lignes avaient perdu en achalandage dans la dernière année. Selon Mme Ouellet, l’achalandage se porte bien à Boucherville, avec une certaine croissance entre 2025 et 2026.

Les principes demeurent néanmoins les mêmes pour la révision à venir à Boucherville, soit d’adapter le réseau vers les grands axes, avec des trajets plus directs, et où l’achalandage est plus fort.

Sur ce plan, le RTL poursuit sa collaboration avec la firme Jarrett Walker + Associates. Cette dernière a appuyé de nombreuses villes en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde pour des démarches similaires.

La prochaine ligne métropolitaine?

L’une des mesures qui pourrait être mise en place au printemps dans le cadre de cette révision est l’implantation d’une ligne d’autobus métropolitaine entre Longueuil et Varennes, en passant par Boucherville.

La proposition est actuellement à l’étude, mais celle-ci reprendrait essentiellement le tracé de la ligne 161, qui emprunte les boul. Roland-Therrien et Jacques-Cartier à Longueuil, puis les boul. de Mortagne et De Montarville à Boucherville. Il poursuivrait cependant son chemin sur le boul. du Fort-Saint-Louis et la rue d’Argenson à Boucherville, pour ensuite se diriger vers Varennes.

Pour Mme Ouellet, le but de cette ligne serait moins de réaliser le trajet de bout en bout que d’atteindre les nombreuses destinations à l’intérieur même du tracé, comme les différents terminus ou écoles.

«Par exemple, les gens de Varennes pourraient faire le trajet vers l’école de Mortagne, ou ceux de Boucherville vers le cégep Édouard-Monpetit à Longueuil», souligne-t-elle.

Les lignes métropolitaines ont été élaborées par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et visent à terme une fréquence aux 15 minutes et moins de 6h à 21h.

Une première ligne du genre a entrepris ses premiers voyages sur le boul. Taschereau en août.