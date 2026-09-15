On entend souvent dire que les municipalités sont une forme de gouvernement de proximité, puisque les défis qui leur incombent sont nombreux et même croissants. C’est dans un tel contexte que le maire de Boucherville, Jean Martel, milite pour qu’il y ait plus de rencontres de la Table des maires au sein de l’agglomération de Longueuil, afin d’accroître la communication et, du même coup, l’efficacité de l’ensemble des villes.

Lors de son mot du maire du 9 septembre dernier, Jean Martel a précisé qu’une table des maires est prévue à l’agglomération de Longueuil le lundi 14 septembre prochain.

«Ça fait vraiment longtemps qu’il n’y en a pas eu. En fait, ça fait quasiment depuis le mois de février que j’en demande une, car il y a beaucoup d’enjeux importants», a-t-il déploré.

«Dans les années précédentes, il y en avait quasiment une par mois, une par mois et demi, sauf l’été, mais là, la fréquence a grandement diminué. Je vais d’ailleurs le souligner lorsqu’il y aura cette rencontre. Dans chacune des villes de l’agglomération, avec les différents directeurs généraux, on a des présentations qui sont faites, alors je déplore que la fréquence ait diminuée.»

«De ce côté, ça n’est vraiment pas ma volonté, car j’ai même indiqué que j’étais disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour ne pas nuire à la fixation d’une date. Donc c’est à suivre», a-t-il affirmé.