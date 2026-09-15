Avec son style audacieux et coloré, Valérie Roberts est la personne toute désignée pour faire le tour des tendances mode et beauté de l’automne avec nous. Son look le jour de l’entrevue — pantalon zébré, chemise surdimensionnée et magnifique collier statement jaune vibrant — mettait d’ailleurs déjà très bien la table. Suivez le guide pour un tour des tendances que l’animatrice arborera (ou pas!) cet automne.

Motifs : le zèbre détrône les pois

Après l’été des pois (allô Angine de Poitrine!), place au zèbre. «La ligne de manière générale, le zèbre plus particulièrement, est vraiment partout», observe Valérie, qui aime jouer avec la texture animale, que ce soit sur un pantalon ou un accessoire plus discret.

Le carreau, lui, ne quitte jamais vraiment la scène, mais cet automne, il prend du volume. «On est loin du petit pied de poule», dit-elle, évoquant son propre pantalon-jupe vert et brun porté à Osheaga. Son conseil : puiser dans sa propre garde-robe avant de courir les boutiques. «Si on arrive à suivre les tendances avec ce qu’on a déjà, je trouve ça encore plus le fun, estime-t-elle. La mode, c’est l’affaire la plus cyclique du monde. Les années 1990 reviennent, les années 2000 reviennent. C’est sûr, c’est 2010 qui s’en vient. Les petits pantalons capris qu’on a beaucoup, beaucoup vus cet été ont amorcé ce retour.»

Le skinny, oui ou non?

Entre le pantalon ballon et le retour du skinny, Valérie penche pour le premier.

Aux pieds : bottes texturées en suède, kitten heels et ballerines à bout carré portées avec des bas font partie du décor automnal. Mais pour Valérie, c’est l’espadrille qui remporte la palme. «J’ai une fille de 5 ans. Si je mets des gros talons tout le temps, j’ai de la misère à courir avec elle.»

Couleurs vibrantes et petits accessoires

Bleu royal, prune, bourgogne, mauve : la couleur explose cet automne, et pas question de se limiter au noir. Son secret pour suivre la tendance sans se ruiner? Un accessoire fort — comme son collier jaune vif déniché en friperie pour 15 $ — ou encore un gant, qu’elle porte sous ses manches courtes. «La mode, c’est un grand terrain de jeu; il faut s’amuser avec ça!»

Beauté : l’œil charbonneux ou complètement dénudé

Entre le smokey eye qui revient en force et les yeux nus, presque sans maquillage, Valérie se range du côté de la simplicité. «Je suis plus dans cette optique de prendre soin de sa peau à la base.»

Côté cheveux, on ne risque pas de la voir surfer la vague de bobs et de coupes pixie.

«Je connais mon type de cheveux, dit-elle. J’en ai vraiment beaucoup et ils sont vraiment épais. Moi, avoir un bob, ça nécessite un entretien phénoménal. Pour une fille qui a les cheveux plus fins, qui a moins de cheveux, je le recommande parce que je trouve ça magnifique. Mais, de façon générale, je pense qu’il n’y a rien qui existe que je n’ai pas déjà essayé dans mes cheveux, que ce soit en termes de couleur ou en termes de coupe.» D’ailleurs, malgré le retour du rose poudré (qu’elle adore!), celle qui s’est éclatée dans toutes les palettes de couleurs inimaginables, dont le rose, estime qu’elle ne pourrait pas rejouer dans ce film-là.

Son mot de la fin? «Amusez-vous avec les tendances.» Surtout pour les cheveux. Parce qu’après tout, ça repousse!