L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a lancé le 15 septembre la carte OPUS virtuelle sur les téléphones Android. Il sera donc possible pour les usagers ayant ce type de téléphone de valider les titres de transport sans carte physique.

Les usagers pouvaient déjà acheter leurs titres avec l’application Chrono, mais ne pouvaient pas les valider dans les autobus, gares ou stations de métro. Ce sera désormais possible, toujours à partir de Chrono.

L’ARTM précise que la carte OPUS physique demeure disponible.

«Cette solution a été développée et testée avec des milliers d’usagers au cours des derniers mois, et les résultats sont très positifs : les gens la trouvent simple, fiable et facile à utiliser», soutient Sylvain Perras, directeur exécutif, transformation numérique à l’ARTM.

Apple et carte bancaire

L’arrivée des titres virtuels se veut une nouvelle étape du projet Concerto, qui vise à moderniser le système billettique dans la région métropolitaine.

La fonctionnalité n’est toutefois pas encore disponible pour les téléphones iPhone, mais l’ARTM indique travailler avec Apple afin d’y arriver. Le paiement par carte bancaire est également dans les plans pour le réseau de transport collectif du grand Montréal. L’ARTM indique à cet effet qu’elle communiquera plus d’informations ultérieurement.

En entrevue avec Gravité INFO en mars 2025, elle avait indiqué avoir pour objectif de mettre en place progressivement le paiement par carte bancaire en 2026 dans l’ensemble des opérateurs de transport du Grand Montréal, dont le Réseau de transport de Longueuil et exo.

L’ARTM note par ailleurs que depuis le lancement de la recharge en ligne des cartes OPUS, plus d’une recharge sur deux est effectuée numériquement, «représentant plus de 16 millions de transactions réalisées par les usagers».