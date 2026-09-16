En date du 14 septembre, il y a sept candidats en lice dans la circonscription de Montarville en vue des élections provinciales du 5 octobre. Un candidat indépendant a fait son apparition il y a quelques jours, soit Sylvain Bouchard, un résident de Boucherville depuis 30 ans qui dit vouloir offrir aux citoyens une candidature «ancrée dans les réalités locales et libre de toute ligne de parti».

Il a travaillé pendant 27 ans pour Provigo et Provigo Distribution, où il a occupé différents postes syndiqués et non syndiqués, notamment au siège social. Il possède aussi 15 années d’expérience comme courtier immobilier et courtier hypothécaire.

Les grands enjeux de transport et de mobilité figurent parmi ses priorités. La question de la voie ferrée demeure pour lui un dossier majeur pour Boucherville et les environs, alors qu’il affirme que l’autoroute 30 doit devenir une véritable priorité gouvernementale. Il déplore que la congestion croissante sur cet axe affecte directement les citoyens, les travailleurs, les entreprises et le développement économique de toute la région.

«On ne peut pas continuer à parler de développement économique, de nouveaux projets et d’augmentation des déplacements sans régler en parallèle la capacité de nos infrastructures routières. L’autoroute 30 est un axe stratégique pour Saint-Bruno, pour Boucherville et pour toute la Rive-Sud.»

Sa campagne abordera également le logement et l’accès à la propriété, la situation des personnes âgées, les préoccupations des jeunes familles, le coût de la vie, l’économie, la productivité du Québec et l’efficacité des services publics.

«Être indépendant ne veut pas dire travailler seul. Cela signifie pouvoir collaborer avec tout le monde lorsque c’est dans l’intérêt de la population, sans devoir demander la permission à un parti politique avant de défendre notre circonscription», a-t-il précisé.

Sylvain Bouchard comprend que l’écart est important face aux candidats appuyés par des partis politiques disposant d’organisations, de ressources et d’une visibilité déjà établies. «Une campagne citoyenne se construit avec les citoyens. Chaque personne qui partage mes idées, qui parle de ma candidature ou qui décide de s’impliquer peut réellement faire une différence», a-t-il conclu.